Предельные цены планируется установить на декабрь этого года, а также на январь и февраль следующего года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 23 ноября, в акимате ЗКО состоялось заседание, где обсудили меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты.
Первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев рассказал о ценообразовании на сахар и подсолнечное масло в области.
- Так, к примеру ООО "Белорусская сахарная компания" поставляет в ЗКО сахар по цене 210 тенге за килограмм, расходы на перевозку, разгрузку, погрузку и хранение составляет всего лишь 5 тенге, НДС - 25 тенге, итого себестоимость товара составляет 241 тенге. У нас сахар этого производителя продается по 250 тенге, то есть надбавка всего составляет 9%, - рассказал на примере о ценообразовании Мухтар Манкеев. - Второй производитель, это местный завод по производству масла ТОО "Пойма май комбинаты". Тут идет закуп по 460 тенге, минимальные затраты на расходы, НДС составляет -55 тенге, себестоимость выходит 515 тенге и плюс надбавка 15%, итого конечная стоимость продукта 530 тенге.
Со слов первого заместителя акима ЗКО, к сожалению, в последнее время идет очень быстрый рост на стоимость сырья, а именно на подсолнечные семечки, отсюда вытекает рост цены на масло.
- Если в прошлом году переработчики покупали семечки по 80 тысяч тенге за тонну, то сегодня цена выросла вдвое, - отметил он.
Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Максат Куланбаев рассказал, что основной задачей их ведомства является особый контроль ценообразования на социально значимые продукты.
- Был сформирован стабфонд на 550 миллионов тенге. В настоящее время имеются запасы муки первого сорта - 401 тонна, масло подсолнечное - 69,7 тысяч литров, говядина - 76 тонн, сахара - 227 тонн, крупа гречневая 36,7 тонн, соль - 8 тонн, рис - 130 тонн, рожки - 60 тонн, мясо куриное - 30 тонн. В целях сдерживания цен с начала года проводится интервенция стабфонда, где цены ниже рыночных, к примеру на сахар - 193 тенге за килограмм, масло подсолнечное по 380 тенге за литр, где реализация проводится через сети "Алтындар", минимаркеты "Ел ырысы", киоски "Желаев нан" и супермаркет "Жангир хан". Ведутся работы по принятию предельных цен на картофель - 122 тенге за килограмм, лук - 117 тенге за килограмм, морковь -121 тенге за килограмм, сахар -213 тенге за килограмм и подсолнечное масло -474 тенге за литр, - отметил он.
Необходимо отметить, что предельные цены начнут действовать в период с декабря 2020 года по январь-февраль 2021 года.
Кроме мониторинга цен, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО пояснил, что они занимаются поставкой продукции от производителя в торговые центры без посредников.
Мухтар Манкеев дополнил, что СЗПТ (социально значимые продовольственные товары) на наименование 19 товаров устанавливаются пороговые цены центральными государственными органами на основе анализа и показателей статистики.
- Если идет повышение пороговых цен на 15% и более, то мы начинаем процедуру по утверждению предельных цен. И когда мы их утверждаем, тогда возникает механизм по фактическому влиянию на контроль за этими ценами. До этого момента, мы как акимат, не можем просто так пойти и проверить цены. Нам нужна нормативная база, приказ. Эти процедуры не быстрые, мы утверждаем цены на определенные продукты, на которые идет повышение цены от своих пороговых значений. В крайнем случае, если цена будет завышена, то будем штрафовать торговые сети, - заявил Мухтар Манкеев.
Максат Куланбаев
Фото Медета МЕДРЕСОВА