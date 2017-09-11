Рамина была доставлена самолетом санавиации в Астану 8 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказала мама Рамины МУХАМЕДЬЯРОВОЙ Мария, в национальном центре материнства и детства ее дочери назначили новое лечение. - 8 сентября нас доставили  в Астану. Тут провели полное обследование по анализам, которые сдавали еще в Уральске. По решению консилиума стало известно, что у Рамины одно полушарие имеет многочисленные кистозные образования. Третья часть второго полушария находится в рабочем состоянии. Врачи отметили положительную динамику, у нее все-таки сохранился слух и есть реакция зрачков на свет, - рассказала мама Рамины. Со слов волонтера Оксаны, которая помогает со сбором средств на поездку за границу, нейрохирурги столицы поставили диагноз - аполлитический синдром (бодрствующая кома). - Врачи центра ввели корректировку в лечение.  Малышке хотят исключить  психотропные препараты, так как, по их мнению, они вызывают сильное привыкание. Кроме того, маму Рамины обучат специальному уходу за ребенком, - пояснила Оксана. Столичные врачи прогнозируют пожизненную реабилитацию ребенку. Но родители Рамины не теряют надежды и продолжают собирать деньги  на реабилитацию в Германии. - За рубежом врачи обещают поставить Рамину на ноги. Возможно, она и не будет полноценно здоровым ребенком, но сможет хотя бы самостоятельно питаться, сидеть и ходить, - говорит  Оксана. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт весной этого года. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. 6 сентября руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил, что девочка самолетом санавиации отправится в Астану для дальнейшей реабилитации. История затронула сердца не только уральцев, но и жителей всей Республики. Так, на концерте посвященном Дню города, певец Сон Паскаль посвятил песню 9-месячной Рамине. Кроме того, там стояли несколько человек, которые собирали деньги на лечение девочки за границей.