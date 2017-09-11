По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, 9 сентября в 7.00 лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Toyota Camri. - В результате столкновения оба водителя скончались на месте, им было по 29 лет, они являлись жителями Жылыойского района, - сообщили в пресс-службе. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц».