В ходе аппаратного совещания министр просвещения Асхат Аймагамбетов возмутился ценами в школьных столовых.
- В Нур-Султане в одной школе стоимость 0,5 воды - 350 тенге. Это недопустимо. Чтобы решить этот вопрос, мы внесём поправки в законодательные акты. До начала учебного года эта проблема должна быть решена, - сказал Аймагамбетов.
Меню должно быть доступно родителям в соцсетях или на сайтах школ. В конце мая глава ведомства также говорил о работе школьных столовых. Во-первых, они не используют безналичную оплату, несмотря на утверждённое требование. Во-вторых, по словам министра, «в школьной столовой пирожки и булочки продают по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах».