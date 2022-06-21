В Атырау выросла сумма разового горячего питания в детских садах
По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дюсекеновой, такое решение принято в связи с удорожанием цен на продукты питания.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На сегодня уже вышло соответствующее постановление о повышении сумм разового горячего питания в детских садах. Об этом стало известно в ходе заседания в Палате предпринимателей региона.
- Для малышей в возрасте до трёх лет эта сумма вырастет с 402 до 627 тенге, для детей в возрасте от трёх до семи лет – с 473 до 783 тенге. Что касается тарифов на стоимость разового горячего питания детей в школах, ожидается, что они будут пересмотрены к началу нового учебного года, - говорит Дюсекенова.
Решение этого вопроса местные предприниматели, оказывающие услуги по организации горячего питания детей в садах, ждали с нетерпением.
Между тем, директор Палаты предпринимателей Нурлан Суюнбаев добавил, что на сегодня Атырауская область в числе четырёх регионов республики, где ученики 1-4 классов обеспечены горячим питанием на 100%. Однако размер суммы, утверждённой на одного ребёнка в день, остаётся самым низким по стране - 267 тенге в день на одного ребёнка без учёта НДС. Для сравнения, на конец мая в Акмолинской области данный показатель составлял 750 тенге, в Жамбылской – 450 тенге, в соседней Актюбинской области – 507 тенге, в ЗКО – 380 тенге.
- Вопрос соответствия данного тарифа рыночным ценам не раз поднимался со стороны предпринимателей нашей области, так как он напрямую влияет на качество питания детей, - говорит Сюуюнбаев.
К слову, сегодня, 21 июня, министр просвещения Асхат Аймагамбетов возмутился ценами в школьных столовых.
Али ЖУМАНОВ
