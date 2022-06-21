В пресс-службе департамента агентства по противодействию коррупции по Алматинской области сообщили о начале досудебного расследования в отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района.
- Используя своё служебное положение, в период 2021 - 2022 годов он зарегистрировал на жителей Алматинской области субъекты малого бизнеса (ИП) в целях выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму 571 млн. тенге, - говорится в сообщении.
Свою вину он признал, поэтому процессуальное задержание не производилось. Расследование продолжается. Ранее борцы с коррупцией в регионе выявили, что госучреждения проходили фиктивный техосмотр.