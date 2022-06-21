Однако точные сроки внедрения дифференцированного тарифа пока не озвучили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Презентованный накануне новый автобус сошел с линии в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" На очередной сессии городского маслихата рассмотрели внедрение дифференцированного тарифа в общественном транспорте. По словам заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева, на сегодня электронная система оплаты проезда внедрена на всех 27 маршрутах. Однако, несмотря на это, оплата наличными не перестаёт пользоваться популярностью среди горожан. 58% пассажиров оплачивают проезд именно наличными, 42% - с помощью электронной системы.
– Мы делали несколько попыток внедрить дифтариф, но в министерстве юстиции нам отказывали. Однако мы видим, что в ряде других регионов дифференцированный тариф успешно работает. В Алматы, например, оплата наличными не превышает 3-5%. Соответственно мы делаем ещё одну попытку, без поддержки маслихата мы не можем. Прошу вас поддержать внедрение дифференцированного тарифа, - отметил Асхат Кульбаев.
Депутаты единогласно поддержали инициативу. Аким города Миржан Сатканов заявил, что ежегодно на субсидирование городских маршрутов из бюджета выделяю около двух миллиардов тенге. Эти деньги перевозчики в основном тратят на обновление автобусного парка. А электронная система оплаты проезда позволит более прозрачно отслеживать пассажиропоток, определить истинный доход автопарков и в будущем, возможно, позволит уменьшить количество выделяемых субсидий. Летом прошлого года в Уральске началось электронное билетирование. Сейчас оплатить проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт могут пассажиры всех городских маршрутов.  Тогда же власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге. Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Однако в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа.