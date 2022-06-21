– Мы делали несколько попыток внедрить дифтариф, но в министерстве юстиции нам отказывали. Однако мы видим, что в ряде других регионов дифференцированный тариф успешно работает. В Алматы, например, оплата наличными не превышает 3-5%. Соответственно мы делаем ещё одну попытку, без поддержки маслихата мы не можем. Прошу вас поддержать внедрение дифференцированного тарифа, - отметил Асхат Кульбаев.Депутаты единогласно поддержали инициативу. Аким города Миржан Сатканов заявил, что ежегодно на субсидирование городских маршрутов из бюджета выделяю около двух миллиардов тенге. Эти деньги перевозчики в основном тратят на обновление автобусного парка. А электронная система оплаты проезда позволит более прозрачно отслеживать пассажиропоток, определить истинный доход автопарков и в будущем, возможно, позволит уменьшить количество выделяемых субсидий. Летом прошлого года в Уральске началось электронное билетирование. Сейчас оплатить проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт могут пассажиры всех городских маршрутов. Тогда же власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге. Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Однако в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Еда в мусорке: 5 критических ошибок, из-за которых продукты в холодильнике портятся вдвое быстрее
Грамотное распределение продуктов по полкам поможет не только сохранить их свежесть, но и существенно сократить расходы на еду.
Умнее, чем кажутся: почему опасно недооценивать эти 4 знака зодиака
Некоторые таланты не бросаются в глаза, но именно эти четыре знака обладают редким даром находить решения там, где другие теряются.
Причины плохой сотовой связи в некоторых районах озвучили в Уральске
В городе выявили 30 так называемых «белых пятен».
Дело экс-руководителя аппарата акима Актобе: прокуратура добилась отмены оправдательного приговора
Прокуратуре удалось оспорить решение суда первой инстанции, который ранее признал экс-руководителя аппарата акима невиновным.
Весна в Западном Казахстане: прогноз погоды на 27 марта
В пятницу, 27 марта, жителей западных регионов страны ждет стабильная весенняя погода. Резких перепадов или штормовых предупреждений синопти...
368 неработающих видеокамер висят во дворах Уральска
У них истек срок эксплуатации.
Уральцы жалуются на непролазную грязь на улицах
Жители рассказывают, что для них это целое испытание в весенний период куда-то добраться.
Пәтер жалдаушыны енді тек сот арқылы шығаруға болады
Пәтер иелері енді жалға алушыларды өз бетінше үйінен шығара алмайды.
Чистки в полиции Алматы после смертельного ДТП на проспекте Аль-Фараби
По информации источников CMN.KZ, в департаменте полиции грядут кадровые изменения – на больничный ушёл заместитель руководителя ДП Алматы по...