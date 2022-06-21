Такое заявление сделала супруга гражданского истца по делу о получении крупной взятки уральским чиновников, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Взятка в 170 млн тенге: уголовное дело руководителя отдела строительства Уральска передано в суд Фото из архива "МГ" 21 июня в специализированном межрайонном уголовном суде прошло слушание по делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева. Его обвиняют в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник обещал заключить договор госзакупок по конкурсу и беспрепятственно подписать акты выполненных работ. Речь шла о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной программе «Нурлы жер». Вместе с Арманом Уксукбаевым на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу». Дело рассматривает судья Асланбек Дюсингалиев. На предыдущем процессе прокурор зачитал обвинительный акт, в котором подробно рассказал, каким образом чиновник получал взятки. Сегодняшний процесс начался с допроса свидетелей, среди которых двое студентов колледжа. Сотрудники антикоррупционной службы пригласили молодых людей быть понятыми во время обыска и задержания Армана Уксукбаева и Александра Негметова. Однако студенты не смогли ответить на множество вопросов, ссылаясь на то, что забыли детали. Также они не смогли ответить, сколько денег нашли у подсудимых. Далее суд перешёл к допросу супруги гражданского истца Нургалиева. Именно у него, по версии следствия, Арман Уксукбаев и потребовал взятку в 170 миллионов тенге. Жена Нургалиева Мейрамгуль Суюндикова рассказала, что в 2020 году её супруг выиграл тендер на строительство двух жилых домов в Уральске.
-  Потом мужу начали поступать звонки с угрозами, просили деньги. В противном случае ему говорили, что вывезут за город и убьют. Муж сказал, что ему срочно нужны деньги, перевёл на счёт моего ИП деньги со счета своего ТОО «Шалкар пром холдинг». Деньги предназначались для акиматовского человека Армана Уксукбаева, Алексадра Нагметова и некоего Ислама. Они требовали 170 миллионов тенге, но у нас не было этих денег, со своего ИП я смогла снять лишь 90 миллионов. Когда я привезла деньги в Уральск, в первый раз ко мне приехал Ислам, а во второй раз Александр. Фактическую передачу денег я не видела. Каждый раз, когда супругу звонили, он выходил и разговаривал без меня. На мои вопросы отвечал, что ему срочно нужны деньги, и что в Уральск без денег ему ехать нельзя, - пояснила Мейрамгуль Суюндикова.
По словам женщины, в мае прошлого года её супруг вновь начал вести себя странно. Он рассказывал Суюндиковой, что Уксукбаев требует купить новый трактор. Александр Нагметов возмутился словами женщины и заявил, что никогда прежде её не видел. Допрос Суюндиковой продолжится в следующих судебных заседаниях.