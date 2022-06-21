Только два банка принимают заявки на получение льготного автокредита в Казахстане
Не освоены по программе ещё восемь миллиардов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Фонде развития промышленности сообщили о выделении очередных траншей по программе льготного автокредитования. Выделяемая сумма лимитов двум банкам составляет:
АО «Евразийский Банк» - 10 млрд тенге,
АО «Народный банк Казахстана» - 7,5 млрд тенге.
Таким образом, банкам-участникам переданы 90 млрд тенге, из которых:
АО «Евразийский Банк» - 25 млрд тенге,
АО «Банк Центр Кредит» - 27,5 млрд тенге,
АО «Народный банк Казахстана» - 22,5 млрд тенге,
АО Forte Bank - 15 млрд тенге.
После освоения выделенного транша оставшийся лимит в 10 млрд тенге направят в АО «Евразийский Банк».
- На сегодня банки-участники одобрили 10 888 заявок на общую сумму 82 млрд тенге и выдали 4 847 автомобилей. Стоит отметить, что нераспределённый лимит от общей суммы в 90 млрд тенге составляет восемь млрд тенге. Заявки на получение автокредита в пределах данной суммы принимают только АО «Евразийский Банк» и АО «Народный банк Казахстана». Остальные банки-участники программы полностью освоили выделенные лимиты, - говорится в сообщении.
Далее новые автокредиты банки будут выдавать в рамках револьверного механизма кредитования за счёт возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками.
16 мая в Казахстане стартовала выдача льготного автокредита. По состоянию на первое июня, в ЗКО жители по программе получили 45 машин.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!