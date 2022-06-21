- У кассы оказались две дочери владелицы магазина, которых 36-летняя продавщица попросила подежурить, пока она помоет полы. Услышав крики, хрупкая женщина поспешила на помощь и огрела грабителя шваброй по спине. Мужчина, встретив яростный отпор, тут же сбежал с места происшествия, - рассказали в полиции Алматинской области.

Инцидент произошёл в ночь на 19 июня в Алматинской области. В магазин города Текели ворвался мужчина в маске, вооружённый медицинским скальпелем. Он потребовал дневную выручку, пнул витрину и повредил кассовый аппарат.Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался безработный 48-летний мужчина. На несостоявшегося грабителя завели уголовное дело.