Изображение Родион Журавлёв с сайта Pixabay 24 июня произойдёт редкое астрономическое явление. Следующий парад планет придётся ждать более десяти лет. В один ряд на небе выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Однако последние две планеты увидеть невооруженным глазом нельзя. Наблюдать за парадом планет можно за час до рассвета. Виден будет и серп Луны, сияющий между Венерой и Марсом.