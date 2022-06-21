Иллюстративное фото из архива "МГ" Мужчина обвинялся в убийстве местного пастуха на одной из зимовок в Жылыойском районе. Именно там близ села Косшагыл 25 января произошло преступление. В тот день подсудимый выехал в степь на поиски скота, встретил на пути местного пастуха и его помощника. Они втроём сели распивать спиртное. В ходе общения возник конфликт, кульсаринец связал руки и ноги 60-летнему пастуху и зарезал его ножом, после чего скрылся с места преступления. Помощник пастуха обратился в районный отдел полиции, стражи порядка «по горячим следам» задержали подозреваемого в трёх километрах от зимовки. В суде установили, что потерпевший взял со стола кухонный нож и начал размахивать им перед подсудимым. Последний же достал из машины верёвку, связал потерпевшего и нанёс удары ножом. Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. Ранее прокурор просил назначить подсудимому девять лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала позицию прокурора. Подсудимого признали виновным и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.