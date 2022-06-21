По данным «Казгидромета», 22 июня на северо-востоке ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Днём на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
