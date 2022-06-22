- Употребление пищевых продуктов и напитков, содержащих бензоат натрия, не рекомендовано во время беременности, так как это вещество способно провоцировать аллергические реакции. Превышение содержания консерванта у некоторых людей может вызвать лёгкие симптомы в виде локализованного зуда, кашель, покраснение, сыпь, отёки, - отмечают санврачи.

Изображение PIRO4D с сайта Pixabay В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что выявили превышение бензоата натрия (Е211) в безалкогольных энергетических газированных напитках «Flash up energy с кофеином и таурином» и Monster Energy. Производителями являются российская «Пивоваренная компания «Балтика» и нидерландская компания Refresco Benelux B.V. Партию сняли с реализации, а поставщику предписано изъять напитки из оборота.К слову, бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно.