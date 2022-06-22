Ураганный ветер прошёл по ЗКО, сегодня в регион пришла жара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ветер сорвал кровлю с крыш соцобъектов в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе областного ДЧС сообщили, что в ночь на 21 июня в посёлке Бумаколь сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду сорвал кровлю хозяйственной постройки, принадлежащий крестьянскому хозяйствую. Строение имеет площадь 300 квадратных метров, без крыши осталась половина хозпостройки. Жертв и пострадавших нет. Сегодня же, 22 июня, в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение. Но уже из-за сильной жары до 37 градусов.