Внедрение ОСИ в Казахстане переносится на первое июля 2023 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Депутаты мажилиса поддержали поправки сената в законодательство по продлению сроков перехода объектов кондоминимума с КСК на ОСИ и ПТ. Речь идёт о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы». Таким образом, парламент принял закон. Теперь его должен подписать президент страны, после документ опубликуют и он вступит в действие. Переход должен был состояться первого июля этого года. Домам, которые ещё не сменили форму управления, уже не предоставляли некоторые услуги. К примеру, отключена электроэнергия на местах общего пользования.