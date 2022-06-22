- Ехал по встречному направлению движения, нарушил правила маневрирования, не пристегнулся ремнём безопасности, направлялся задним ходом, при этом пассажир высовывал голову из окна авто. Позже сотрудники остановили машину и выяснили, что авто находилось в кортеже выпускного вечера, - пояснили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, неоднократные нарушения ПДД 18-летнего водителя зафиксировали камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Абулхаир хана и Габдиева.Автомобиль припарковали на специальную стоянку. Общая сумма штрафов составила 229 725 тенге. Кроме того, в отношении двух 18-летних пассажиров составлен административный протокол, каждого оштрафовали на 6 126 тенге.