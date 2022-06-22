в 2011-2012 годах работал Экономистом в ТОО «Жасулан и Компания»,

в 2012-2014 годах - на различных должностях ревизионной комиссии по Атырауской области,

в 2014-2017 годах - руководил отделом контроля бюджетов и активов №3 государственной ревизионной комиссий по Атырауской области,

в 2017-2018 годах - руководитель отдела контроля качества, внутреннего аудита, организационно-правового обеспечения и службы управления персоналом,

в 2018-2019 годах - руководитель аппарата ревизионной комиссии по Атырауской области.

Сегодня, 22 июня аким Атырауской области Серик Шапкенов представил депутатам Жылыойского маслихата кандидатуру нового акима, согласованную с администрацией президента. Им стал Жумабек Каражанов, с 2019 года занимавший пост заместителя акима Атырау. Отметим, что депутаты поддержали кандидатуру, предложенную главой региона. Жумабек Каражанов сменил на этом посту Халела Жамалова, который был акимом Жылыойского района почти два года. Жумабек Каражанов окончил Казахстанско-Британский технический университет, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «экономика и бизнес». Имеет степень магистра экономики и бизнеса и сертификат государственного аудитора.