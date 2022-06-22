Суд по делу экс-главы комитета национальной безопасности Карима Масимова должен начаться осенью, передаёт Informburo.kz. Карим МАСИМОВ Фото из архива "МГ" Об этом сообщил заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов, отвечая на вопрос журналистов о сдвигах в расследовании по делу Масимова.
- К осени какая-то ясность будет. Будет суд, - заявил Амерханов в кулуарах мажилиса.
Будет ли процесс открытым или нет, решит суд. Но материалы дела засекречены. Шестого января стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. В марте в комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя - элитное жильё, золотые слитки и миллионы долларов.