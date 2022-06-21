- Между разыскиваемым и его другом произошёл конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего монтировкой. После, погрузив потерпевшего в машину, вывез на берег реки, где последний скончался, - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что в середине июня к правоохранителям обратилась женщина, потерявшая сына. 25-летний мужчина пропал без вести. Как стало известно позже, его убили.Подозреваемый задержан, ему инкриминируют статью «Убийство».