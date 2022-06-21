Фото предоставлено группой по связям с общественностью ДЧС Атырауской области 19 июня мальчик купался в запрещённом месте на реке Урал в посёлке Индербор Индерского района и утонул. По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, ребёнок родом из Бейнеуского района Мангистауской области.

Тело мальчика удалось найти только сегодня, 21 июня. Спасателям помогали местные жители.

Фото предоставлено группой по связям с общественностью ДЧС Атырауской области