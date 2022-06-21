Иллюстративное фото из архива "МГ" 46-летний водитель-крановщик за рулём автокрана «КамАЗ» между посёлками Погодаево и Павлово района Байтерек не справился с рулевым управлением и опрокинулся на грунтовой дороге. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что мужчина скончался при госпитализации. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД». В управлении по инспекции труда ЗКО отметили, что сообщение о несчастном случае им поступило от ТОО «Нур-Проект Монтаж». Водитель съехал с дороги в рабочее время. По данным из открытых источников, ТОО является алматинской фирмой.