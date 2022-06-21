Под подозрение попал 46-летний мужчина, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мужчину убили на стройке в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти (резанные раны) обнаружено на строящемся объекте по улице Брусиловского, 42 в Зачаганске 19 июня. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что подозреваемого удалось задержать. Им оказался 46-летний мужчина. Его водворили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».