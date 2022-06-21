Пожар произошёл 20 июня в 11:50 в Сырымском районе на трассе Самара - Шымкент, в 30 километрах от посёлка Жымпиты. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на автодороге горел большегруз Scania B 715 CB. Фура была загружена бытовой техникой. По словам водителя, в машине находилось около 16 тонн груза. Ликвидировать пожар удалось в 14:15. Жертв и пострадавших удалось избежать. На место пожара выехала исследовательская испытательная пожарная лаборатория и дознаватель ДЧС ЗКО.