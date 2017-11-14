Первым объектом посещения главы региона стало находящееся на реконструкции дополнительное здание областного кардиоцентра. Новое помещение медучреждения позволит обслуживать больше пациентов и предоставлять дополнительные услуги больным. В нём размещены операционно-хирургические блоки, отделения реанимации, интенсивной терапии и диагностическое отделение. В нем планируется обслуживать порядка 50 пациентов. Вторым объектом посещения акима области стало здание строящегося специализированного центра обслуживания населения. В специализированном центре обслуживания населения помимо самих специалистов ЦОНа будут работать сотрудники административной полиции и департамента государственных доходов, врачи наркологического и психоневрологического диспансеров. Там же будет находиться медицинская лаборатория для сдачи анализов. Кроме того, на выделенных 4 гектарах будет располагаться автодром для сдачи экзаменов по вождению. Таким образом, со следующего года вся процедура получения водительских прав или регистрации авто будет проходить в одном месте. Также Нурлан Ногаев ознакомился с ходом строительства пожарного депо в мкр. Самал. Планируется, что новая пожарная часть покроет жилые массивы в радиусе 3 км - это 3-5 близлежащих микрорайонов. Строительство объекта было начато в июле текущего года, завершится в декабре 2018 года. Помимо этого, глава региона ознакомился со строительством нового здания ДВД Атырауской области в мкр.Нурсая. Новый административный комплекс ДВД включает в себя офисные помещения, состоящие из пяти блоков, спорткомплекс, казарму на 100 военнослужащих и общежитие на 100 бойцов СОБРа, центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН) и изолятор временного содержания (ИВС), два бокса ангарного типа на 16 единиц техники каждый, трансформаторную подстанцию с генератором и котельную. Существующий офис административной полиции можно считать частью будущего комплекса ДВД.