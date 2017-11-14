Нурлан Ногаев ознакомился с ходом строительства четырех социально значимых объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Первым объектом посещения главы региона стало находящееся на реконструкции дополнительное здание областного кардиоцентра. Новое помещение медучреждения позволит обслуживать больше пациентов и предоставлять дополнительные услуги больным. В нём размещены операционно-хирургические блоки, отделения реанимации, интенсивной терапии и диагностическое отделение. В нем планируется обслуживать порядка 50 пациентов. Вторым объектом посещения акима области стало здание строящегося специализированного центра обслуживания населения. В специализированном центре обслуживания населения помимо самих специалистов ЦОНа будут работать сотрудники административной полиции и департамента государственных доходов, врачи наркологического и психоневрологического диспансеров. Там же будет находиться медицинская лаборатория для сдачи анализов. Кроме того, на выделенных 4 гектарах будет располагаться автодром для сдачи экзаменов по вождению. Таким образом, со следующего года вся процедура получения водительских прав или регистрации авто будет проходить в одном месте. Также Нурлан Ногаев ознакомился с ходом строительства пожарного депо в мкр. Самал. Планируется, что новая пожарная часть покроет жилые массивы в радиусе 3 км - это 3-5 близлежащих микрорайонов. Строительство объекта было начато в июле текущего года, завершится в декабре 2018 года. Помимо этого, глава региона ознакомился со строительством нового здания ДВД Атырауской области в мкр.Нурсая. Новый административный комплекс ДВД включает в себя офисные помещения, состоящие из пяти блоков, спорткомплекс, казарму на 100 военнослужащих и общежитие на 100 бойцов СОБРа, центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН) и изолятор временного содержания (ИВС), два бокса ангарного типа на 16 единиц техники каждый, трансформаторную подстанцию с генератором и котельную. Существующий офис административной полиции можно считать частью будущего комплекса ДВД. Фото  предоставлено РСК