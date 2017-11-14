Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника отдела УАП ДВД ЗКО Манарбека НАЖИЕВА, 11 ноября вступили в законную силу поправки в правила дорожного движения в Казахстане. - У нас появятся 24 новых дорожных знака, которых раньше никогда не было. К ним относится знак затор, опасная обочина, пляж, конец населенного пункта и многие другие, - пояснил Манарбек НАЖИЕВ. - Также внесены поправки в части передвижения велосипедистов по дорогам. Отныне велосипедистам запрещается переезжать пешеходный переход. Велосипедисты должны передвигаться только по правой стороне обочины, если нет велосипедной полосы или дорожки. Также к новшествам отнесли и обязательное наличие шлемов у мотоциклистов и их пассажиров. Отныне любители аэрографии имеют право нанести рисунок на свое авто и за это их не накажут, водителям междугородних автобусов разрешили перевозить пассажиров в ночное время суток. В правилах появилось уточнение к термину автомобиль - теперь трактор и самоходные машины не относятся к данному понятию.