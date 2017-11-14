Жителя областного центра задержали сотрудники Исатайского РОВД в населенном пункте Амангельды, расположенном в прибрежной части Каспийского моря в Зинеденском сельском округе. Нарушитель пытался вывезти из села 35 осетров и 63 сазана общим весом около 100 кг. - В рамках операции "Бекире-2017" был задержан 54-летний житель г.Атырау с партией запрещенной рыбы. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Oh96G0L7Q4Q