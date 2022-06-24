Аким Уральска пообещал привести в порядок сферу водоснабжения
Частые перебои в подаче воды, её дефицит, износ системы водоотведения, который грозит Уральску экологической катастрофой – все эти проблемы уже давно требуют конкретного и срочного решения. На очередной встрече с населением аким Уральска Миржан Сатканов рассказал о том, как планирует привести проблемную отрасль в надлежащий вид.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Частые перебои подачи воды и её дефицит особо остро чувствуют уральцы в летний период, когда люди не рационально используют воду для полива или других технических нужд. Согласно проведенному анализу, за последние 3-4 года водопотребление города увеличилось на 15%, то есть на два млн кубических метров. Ещё одной причиной не качественного водоснабжения является износ системы водоотведения город, который на сегодняшний день составляет 60%. Канализационные насосные станции города не ремонтировались с момента их постройки.
- Мы должны подойти к решению данной проблемы комплексно, сейчас, и не откладывать её на потом. Для начала необходимо восстановить системы водоотведения города. На эти цели необходимо более 15 млрд тенге. На сегодня разработаны сметные документации, которые включены в «Комплексный план развития ЗКО на 2023-2025 годы», - рассказывал Уральска Миржан Сатканов.
На сегодня город снабжается водой из двух источников. Однако строительство новых микрорайонов и многоквартирных жилых домов может создать острый дефицит воды в будущем. Чтобы избежать нехватки воды, уже сейчас необходимо разработать новые источники и восстанавливать водозаборы.
- Действующие источники находятся на восточной стороне, а город динамично растёт в западном направлении - в сторону Зачаганска, Круглоозерного, Меловых горок и нового микрорайона Акжайык. В этой связи необходимо провести реконструкцию Каменского группового водопровода, который находится в посёлке Серебряково для бесперебойного водоснабжения западной части города. Что позволит нам также снизить нагрузку на основные источники. Эту работу мы также начнем в ближайшие годы, - резюмировал градоначальник.
Напомним, уже который год лето в Уральске ассоциируется с отсутствием воды, в городе либо очередной порыв, либо очередной ремонт водопроводом или коллекторов.
