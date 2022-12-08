- Самая острая проблема нашей области - это состояние дорог республиканских, областных и районных значений. В удовлетворительном состоянии находится только 39% всех дорог области. Глава региона дал строгое поручение по этому поводу... В будущем я уделю особое внимание повышению качества жизни населения нашей области, - сказал после встречи аким ЗКО.Президент также встретился с главами Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. Касым-Жомарт Токаев поручил всем трём акимам продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Аким ЗКО обещал уделить особое внимание повышению качества жизни населения
Новый глава региона встретился с президентом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Фото: Акорда Нариман Турегалиев рассказал президенту о ходе реализации инвестиционных проектов и дорожной карты занятости. - Самая острая проблема нашей области - это состояние дорог республиканских, областных и районных значений. В удовлетворительном состоянии находится только 39% всех дорог области. Глава региона дал строгое поручение по этому поводу... В будущем я уделю особое внимание повышению качества жизни населения нашей области, - сказал после встречи аким ЗКО. Президент также встретился с г