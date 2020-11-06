Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 ноября, состоялась внеочередная сессия областного маслихата. Как рассказал р– Благодаря поддержке правительства по программе ГЧП в 92 селах и пяти районных центрах была установлена оптико-волоконная связь. Проект реализован раньше срока, проложено 2,5 тысячи километров кабеля, интернетом охвачено свыше 200 бюджетных организаций. В области есть 428 сел, из которых интернетом охвачено 312. 116 населенных пунктов у нас остаются без интернета, до конца года планируем провести интернет в 10 сел, в следующем году - в восьми. 98 сел - это населенные пункты, в которых проживают менее 250 человек. В общем количестве - пять тысяч человек. Мы направили в министерство цифровизации список этих сел, и возможно будет разработана дополнительная программа по охвату этих сел мобильным интернетом и мобильной связью, - отметил Сакен Нуртазаев. По словам Сакена Нуртазаева, министр информатизации дал поручение о проверке сотовых операторов и о том, что их нужно штрафовать. Аким области Гали Искалиев отметил, что мобильная связь должна быть не только в населенных пунктах, но и на автодорогах республиканского и областного значения. – В современном мире никого не обрадует отсутствие интернета и мобильной связи. Поэтому поручаю создать комиссию, которая в течение месяца должна объехать все районы области и проверить мобильную связь и интернет. Я не обещаю, что везде будет проведен хороший и качественный интернет, ведь в некоторых малонаселенных селах невыгодно проводить дорогостоящее покрытие. В 250 селах проведен интернет, там есть мобильная связь. Теперь АО "Казахтелеком" будет проводить интернет в селах, где количество жителей составляет более 250 человек. Мобильная связь должна быть так же на республиканских и областных трассах, - отметил Гали Искалиев.