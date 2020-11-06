Строительство быстровозводимой больницы в микрорайоне Жулдыз началось в августе этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как будет выглядеть модульная инфекционная больница в Уральске за 7,2 миллиарда тенге Так выглядит центральный вход в модульную инфекционную больницу Как рассказал заместитель руководителя управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев, быстровозводимая модульная больница рассчитана на 200 койко-мест. - Общая площадь больницы составит более 7 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 180 коек для стационара и еще 20 коек для отделения реанимации и интенсивной терапии, - отметил он. К слову, строительство больницы обойдется в 7,2 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге выделены из республиканского бюджета, остальные деньги - из местного бюджета. Нуркен Молдашев рассказал, что генеральным подрядчиком по строительству является ТОО "KAZPACO". - Здание больницы будет состоять из четырех блоков: медицинского блока с административной частью; приемно-диагностического отделения; отделения реанимации с операционным блоком; пяти палатных отделений, соединенных между собой коридором галерейного типа, - дополнил он. - Также выделена карантинная зона, зона интенсивной терапии. Будет обеспечен поток движения пациентов, персонала с организацией санпропускников. Также в больнице будет 56 двухместных палат, 16 трехместных палат, 6 одноместных и 7 двухместных боксов с отдельным выходом на улицу и 5 боксов в приемно-диагностическом отделении. - В медицинском блоке будут располагаться два реанимационных зала, два изолятора, малая операционная и манипуляционная со вспомогательными помещениями, административные помещения, помещения лаборатории,  стерилизационные помещения, - рассказал Нуркен Молдашев. Для персонала предусмотрены помещения, рассчитанные на 150 человек (130 человек в отделениях и 20 - в диагностике). Стоит отметить, что строительство модульной больницы началось в сентябре этого года и закончить его планируют в конце ноябре. - На данный момент на объекте создано 359 временных рабочих мест, сейчас ведутся отделочные работы, установка окон и дверей, благоустройство и озеленение, а также ограждение территории, - сказал заместитель руководителя управления строительства ЗКО. - После завершения строительства планируется создать 381 рабочее место. В Алматы аналогичная больница была построена за три недели. Со слов строителей, в Алматы  были сжатые сроки строительства, поэтому все строительные материалы были в наличии. - В Уральске для строительства используются блок-модули, привезенные из Нур-Султана, а все остальные материалы местного производства: сэндвич-панели, бордюры, пластиковые окна, асфальт, брусчатка, - пояснил Нуркен Молдашев. - То, что больница быстровозводимая, никак не повлияет на качество. После строительства будет проведено техническое обследование. Фото Медета МЕДРЕСОВА