".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, вечером 4 ноября около детской поликлиники по улице Курмангазы был остановлен автомобиль марки Nissan Qashqai. Как выяснилось, 44-летний водитель иномарки оказался не только пьян, но и ранее был лишён прав. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК за вождение без прав в пьяном виде. Автомашина помещена на штрафную стоянку, а его владелец – в изолятор временного содержания. Аналогичный случай произошёл 5 ноября в 5.00 на перекрёстке улиц Баймуханова и Утемисова. Водитель Toyota Camry - 34-летняя женщина - также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её привлекли к административной ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьяненияМатериалы направлены в суд, который, скорее всего, лишит автоледи прав. Кроме того, в ночь на 5 ноября автоинспекторы выявили ещё двух любителей выпить за рулём. Это водители ВАЗ-2107, остановленной на трассе Атырау - Дамба, и ВАЗ-21214, проезжавшей по улице Кабдолова областного центра. На них также составлены административные протоколы по 608 статье КоАП РК.