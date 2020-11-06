Брак оформили по законам шариата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО 15-летняя девочка вышла замуж Фото со страницы Бурлинского отдела полиции в социальной сети Facebook Как сообщили на официальной странице Бурлинского отдела полиции в социальной сети Facebook, 16 сентября в полицию поступило сообщение о том, что без вести пропала 15-летняя девочка. – Полицейские установили местонахождение несовершеннолетней и выяснили, что девочка вступила в незаконный брак по законам шариата с мужчиной, который по внешним признакам придерживается нетрадиционного религиозного течения. Брак был заключен без участия официальных представителей мечети, имамов и законных представителей несовершеннолетней. Прикрываясь фиктивным браком, мужчина намеренно вступил в половой контакт с несовершеннолетней, а подросток носила паранджу темного цвета, полностью прикрыла лицо и пыталась оборвать все родственные связи, - сообщили в Бурлинском отделе полиции. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.    