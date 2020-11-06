Иные подробности аварии озвучивать в департаменте ПС КНБ по ЗКО отказались, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники погранслужбы ЗКО на авто врезались в асфальтоукладчик: погиб человек Как сообщил старший офицер отдела воспитательной и идеологической работы департамента пограничной службы КНБ РК Бейбит Кожахметов, по факту произошедшего ДТП с участием военнослужащих пограничной службы начато служебное расследование. – Не все находившиеся в машине в момент аварии люди были сотрудниками пограничной службы. Иные подробности в интересах следствия озвучивать не могу. Напишите официальный запрос на имя руководителя, и мы вам ответим, - заявил Бейбит Кожахметов в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ". Напомним, авария произошла 5 ноября в 00.10 в поселке Сайхин Бокейординского района. 22-летний водитель автомашины марки Audi-80 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком. Водитель легковушки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В результате ДТП 25-летний пассажир автомашины марки Audi-80 от полученных травм скончался на месте. В легковой машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК.    