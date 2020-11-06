Семейная стоматология «DSDentalClinic» образовалась в 2017 году, за это время клиника помогла нескольким тысячам жителям Уральска. Первый филиал открылся по улице Кызылжарская, тогда клиника зарекомендовала себя в качестве одного из лидеров в сфере стоматологических услуг. В этом году основатель клиники Самат Ихласов открыл второй филиал в центре города. Удобное местоположение, уютные кабинеты и хороший сервис - далеко не единственное преимущество медицинского учреждения.Все специалисты клиники имеют узкую специализацию, что позволяет на этапе консультации максимально точно подобрать врача для решения проблемы в конкретном индивидуальном случае. Стоматология «DSDentalClinic» оказывает услуги практически по всем направлениям: терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, ортодонтия. Также отдельно выделено направление гигиены и профилактики, в котором работают опытные врачи-гигиенисты.В рамках обязательного социального медицинского страхования дети до 18 лет и будущие мамы могут получить лечение на бесплатной основе. Детский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, что позволит деликатно вылечить зубки маленьким пациентам.Директор и врач-ортопед клиники Самат Ихласов уделяет особое внимание качеству оказываемых услуг. К каждому пациенту прикрепляются минимум два врача, которые находят индивидуальный подход, бесплатно консультируют и составляют эффективный план лечения. – В клинике практикуется командная работа узких специалистов. Каждый знает своё дело и не отвлекается на другую работу. Пациенты проходят комплексную консультацию, где принимают участие врачи разного направления: терапевт, ортопед, хирург-имплантолог, пародонтолог и ортодонт. По заключению всех специалистов составляется план лечения, который проводится под моим контролем. Я оцениваю работу моих врачей, требую фотопротокол с каждой работы. История болезней, электронная карта сохраняется в единой базе, - говорит Самат Ихласов.В медицинском учреждении работают опытные и перспективные врачи, которые регулярно принимают участие на семинарах и вебинарах, постоянно совершенствуют свои навыки. В данный момент в новом филиале работает 10 врачей, но в скором времени планируется расширение штата в три раза. В клинике имеется большой конференц-зал, где планируется проводить семинары, лекции, вебинары и встречи с известными лекторами.Еще одним весомым плюсом является возможность получения услуг в рассрочку и в кредит. Клиника тесно сотрудничает со всеми банками второго уровня.В своей работе врачи используют самое передовое оборудование производства Кореи и России. В планах у руководства клиники приобретение оборудования из Европы.Стоит отметить, что новый филиал был открыт при поддержке государства. Центр поддержки предпринимательства «Атамекен» и фонд развития «Даму» с 2017 года активно оказывает помощь в получении кредитования. – Компания «DSDentalClinic» поддерживается государством с момента образования. Проект принимал участие в государственной программе как начинающий предприниматель. Он получил кредит в размере 20 млн тенге. Процентная ставка субсидировалась, из 14% процентной ставки 7% субсидировало государство, остальные проценты выплачивает конечный заемщик. В 2019 году Самат Ихласов получил государственную поддержку в размере 30 млн тенге на приобретение оборудования, а в 2020 году с помощью программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» получил кредит в размере 90 млн тенге на приобретение этого здания, процентная ставка 14%, 6% из которых оплачивает предприниматель. На данном примере можно увидеть как государство заботится о предпринимателях и помогает развивать свой бизнес, - говорит директор регионального филиала фонда «Даму» по ЗКО Асет Тлемисов.Директор филиала АО "Нурбанк" в городе Уральск Зульфия Бекешова отметила, что банк с огромным желанием поддержал проект по приобретению здания в центре города. – В начале 2020 года руководителю клиники Самату Ихласову пришла идея открыть учебный центр для постоянного повышения квалификации сотрудников клиники и заодно расширить бизнес. Он обратился за финансированием в АО «Нурбанк». Банк с огромным желанием поддержал проект по приобретению здания в центре города, проект был одобрен и поддержан в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025». Таким образом клиент выплачивает кредит всего под 6% годовых. Наш Банк оказывает поддержку по развитию бизнеса всех субъектов предпринимательства, участвует во всех Государственных программ поддержки и развития бизнеса! – рассказала Зульфия Бекешова.Прийти и получить квалифицированную медицинскую помощь вы можете в сети стоматологических клиник «DSDentalClinic», которые находятся по следующим адресам:Лицензия # 01769DL от 02.04.2019 г. выдана Управлением здравоохранения Западно-Казахстанской области, Акимат Западно-Казахстанской области.