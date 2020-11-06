Жители Атырау опасаются, не подорожает ли вслед и пшеничный хлеб. Как проинформировали в городской администрации, цены на хлеб действительно незначительно повысились, но так называемого социального хлеба это не касается. - Стоимость хлеба 1 сорта, социального, не повысится. Да, есть колебания на цены на батон и ржаной хлеб, но эти продукты не входят в список социально-значимых продуктов, - рассказали в акимате. По информации городской администрации, цены поднимаются на упомянутую хлебобулочную продукцию из-за подорожания муки в Казахстане ржаной муки и муки высшего сорта. Итак, ржаной хлеб и батон в Атырау стоят 150-160 тенге, социальный хлеб – 79-90 тенге.