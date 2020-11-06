Возмущенные жители на днях устроили акцию – вышли с картонными плакатами к остановкам: «Автобусов нет, но вы держитесь», «Мы не можем каждый день ездить на такси», «Дистанция. Вирус. Нет. Не слышали». Фото были сделаны на фоне битком набитых автобусов. После этого в областном акимате устроили брифинг с участием заместителя руководителя городского отдела ЖКХ и автодорог Руслана Турегали. Он пояснил, что в Актобе два перевозчика – ТОО «Автопарк и ТОО «ПАТП». У первого - 32 маршрута, у второго - 19. Ежедневно по договору «Автопарк» должен выпускать 253 автобуса, вместо них ездят только 200-210, у «ПАТП» вместо 123 автобусов ездят всего 80-90. - Ежедневно в городе не хватает 80-90 автобусов, - рассказал Руслан Турегали. – Рейсы уменьшили с апреля из-за карантина, в выходные автобусы не ездили совсем. Основной пассажиропоток составляют школьники и студенты, они учатся дистанционно, поэтому провели корректировку маршрутов. Работу автобусов проверяла комиссия. На водителей за нарушение санитарных норм наложили штраф на сумму 291 тысяча тенге. С начала года на ТОО «Автопарк» направили 21 материал в транспортную инспекцию, на ТОО «ПАТП» - 6 о нарушении схемы и интервала движение. Штраф на предприятия составил более 2 млн тенге. По словам чиновника, на движение на общественного транспорта также повлиял ремонт дорог. Были перекрыты крупные магистральные улицы Арынова, Некрасова, проспект Санкибай батыра. Из-за этого автобусы ездили по объездным дорогам, большие заменили на маленькие. Руслан Торегали пообещал, что скоро все восстановят. Также он заверил, что наконец-то решат проблему безналичного расчета за проезд в общественном транспорте. - Подписаны договора, идет покупка валидаторов,- сказал он. Пока же нередки случаи, когда пассажиры, у которых нет наличных, вынуждены зачислять деньги на карточку водителям и «масломерам», так в Актобе называют кондукторов.