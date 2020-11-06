В областном центре с весны проблемы с общественным транспортом. После 19 часов люди не могут уехать, даже днем автобусы ездят переполненные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Актобе устроили акцию против переполненных автобусов Возмущенные жители на днях устроили акцию – вышли с картонными плакатами к остановкам: «Автобусов нет, но вы держитесь», «Мы не можем каждый день ездить на такси», «Дистанция. Вирус. Нет. Не слышали». Фото были сделаны на фоне битком набитых автобусов. После этого в областном акимате устроили брифинг с участием заместителя руководителя городского отдела ЖКХ и автодорог Руслана Турегали. Он пояснил, что в Актобе два перевозчика – ТОО «Автопарк и ТОО «ПАТП». У первого - 32 маршрута, у второго - 19. Ежедневно по договору «Автопарк» должен выпускать 253 автобуса, вместо них ездят только 200-210, у «ПАТП» вместо 123 автобусов ездят всего 80-90. - Ежедневно в городе не хватает 80-90 автобусов, - рассказал Руслан Турегали. – Рейсы уменьшили с апреля из-за карантина, в выходные автобусы не ездили совсем. Основной пассажиропоток составляют школьники и студенты, они учатся дистанционно, поэтому провели корректировку маршрутов. Работу автобусов проверяла комиссия. На водителей за нарушение санитарных норм наложили штраф на сумму 291 тысяча тенге. С начала года на ТОО «Автопарк» направили 21 материал в транспортную инспекцию, на ТОО «ПАТП» - 6 о нарушении схемы и интервала движение. Штраф на предприятия составил более 2 млн тенге. По словам чиновника, на движение на общественного транспорта также повлиял ремонт дорог. Были перекрыты крупные магистральные улицы Арынова, Некрасова, проспект Санкибай батыра. Из-за этого автобусы ездили по объездным дорогам, большие заменили на маленькие. Руслан Торегали пообещал, что скоро все восстановят. Также он заверил, что наконец-то решат проблему безналичного расчета за проезд в общественном транспорте. - Подписаны договора, идет покупка валидаторов,- сказал он. Пока же нередки случаи, когда пассажиры, у которых нет наличных, вынуждены зачислять деньги на карточку водителям и «масломерам», так в Актобе называют кондукторов. Фарида ЗАРИП Фото взяты со страницы qala.lab в Instagram