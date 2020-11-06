Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 ноября, заместитель департамента контроля качества товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что эпидситуация в области ухудшается. - За последние сутки было выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство заболевших - это люди, которые контактировали с раннее выявленными зараженными. 16 случаев выявили у людей при плановой госпитализации. Три человека самостоятельно обратились в медучреждение при появлении признаков заболевания, еще у пяти человек COVID-19 выявили при плановом осмотре перед вахтой. Большинство заболевших - пенсионеры, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Между тем исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар Абдрахманова заявила, что в регионе растет заполняемость мест в инфекционных станционарах. - 7142 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в ЗКО, 97% зараженных выздоровели. Умерли 121 человек. На сегодняшний день число больных растет. В 6 инфекционных стационарах области находятся 138 человек, из них 11 - в реанимации. Самому молодому больному, находящемуся в реанимации, 63 года. Пневмонией заболели 149 человек, 94 из них получают лечение в стационарах, - рассказала Гульнар Абдрахманова. Спикеры вновь напомнили западноказахстанцам о необходимости соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маски. Стоить отметить, что с завтрашнего дня в Уральске запрещено движение легкового автотранспорта после 23.00, также в выходные дни в регионе не работают крытые рынки и торговые дома, а по воскресеньям не ездит общественный транспорт. А вчера, 5 ноября, главный санврач ЗКО и вовсе заявил о необходимости усиления карантинных мер. Мухамгали Арыспаев предложил установить блокпосты при въезде в Уральск.