Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в Казахстане был зарегистрирован 591 новый случай заболевания COVID-19, из них в ЗКО - 49 случаев. - Всего в стране подтверждено 114 826 случаев, из них в ЗКО - 7142, - сообщили в МВК РК. - На данный момент лечение от COVID-19 продолжают получать 5 608 человек, среди которых 340 детей. В стационарах находится –2 646 пациентов, из них 155 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 – крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ. Также в МВК РК отметили, что за прошедшие сутки был зарегистрирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровели 51 человек. - С 1 августа зарегистрировано 38 721 заболевший, случаев с летальным исходом - 406, всего выздоровели – 29 014 человек, - пояснили в межведомственной комиссии, - отметили в МВК РК.