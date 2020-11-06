Выдачей путевых листов в Уральске занимается ТОО «УральскАвто». В Уральске ограничат движение авто с 23.00 до 6.00: где таксистам получить путевой лист? Ограничение движения принесло уральцам массу неудобств, и чтобы обычным владельцам автомобилей поехать куда-либо после 23.00, необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ и оставить там уведомление либо оставить заявку по номеру телефона 109. Однако есть вариант оставить свое авто и воспользоваться услугами извозчиков. Чтобы водители такси на время ограничения карантинных мер продолжили свою законную деятельность, им нужно обязательно при себе иметь путевой лист. Директор компании ТОО «УральскАвто» Егор Везенчук рассказал, что их компания занимается выдачей путевых листов. - Чтобы передвигаться и выполнять заказы в любое время суток, водителям необходимо получить разрешение на работу в такси. Мы упростили жизнь таксистам, для получения путевого листа им не нужно регистрировать себя как индивидуального предпринимателя. Стоимость оформления путевых листов в нашей компании составит от 400 тенге в день. Также можно произвести оплату за весь месяц, это 10 тысяч тенге, - рассказал Егор Везенчук. Стоит отметить, что водители такси должны будут наклеить шашечную ленту на борт автомобиля, установить шашку и смогут работать в любое время. Если вы решили работать в такси, вам понадобится: наличие автомобиля, техосмотр, страховка на автомобиль, страховка на пассажиров. Мы ждем вас по адресу: ул. М.Маметовой, д. 111, кабинет, 3 (офис такси «Максим»). Позвонить по номеру телефона: 8 (747) 236-61-53.