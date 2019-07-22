В воскресенье, 21 июля аким области Гали Искалиев проинспектировал ход работ на строительных площадках в г. Арысь, где идет восстановление жилых домов. Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, жителям города, пострадавшего от взрывов в воинской части, помогает весь Казахстан, в строительных работах задействованы все регионы страны. За Западно-Казахстанской областью закреплен 11-й сектор, в котором насчитывается 705 жилых зданий. На сегодняшний день были обследованы 676 объектов, на 610 домов составлены дефектные акты, 66 зданий не пострадали. Строительные компании региона полностью восстановили уже 215 жилых домов. - Побывав на месте, аким области поблагодарил строителей, которые ведут строительно-монтажные работы в сложных условиях. В городе налажена четкая поставка строительных материалов, действуют склады по их приему, установлены цеха по производству пластиковых окон. Гали Искалиев также встретился с жителями, чьи дома были повреждены от взрывов. На сегодняшний день в каждом доме ведутся строительно-монтажные работы по восстановлению жилья. Один из домов был разрушен до основания от попадания снаряда. Хозяин этого дома поблагодарил акима области за поддержку и оказываемую помощь в строительстве нового дома вместо разрушенного. Стоит отметить, что здесь также действует штаб Западно-Казахстанской области для жителей 11 сектора, куда они могут обратиться за помощью в рамках восстановительных работ, - рассказали в пресс-службе. Напомним, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов. В течение всего дня в городе были слышны взрывы, жителей города Арысь эвакуировали после взрыва на складских помещениях. В результате ЧС два человека погибли – один военнослужащий войсковой части и житель города Арысь. Двое находятся в реанимации и 34 человека госпитализированы, 12 гражданам оказана медпомощь без госпитализации.