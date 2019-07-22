Об этом Магзум Мирзагалиев написал в Твиттере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Я дал поручение территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области в срочном порядке определить причины массовой гибели воробьев в городе Аксай. Результаты проверки будут обнародованы в ближайшее время, - написал в своем Твиттере министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалие 19 июля.   Напомним, массовая гибель воробьев была отмечена в нескольких районах Аксая. После чего, сотрудники районной ветеринарной станции  взяли материал на исследование для выявления причины гибели птиц. Также они сообщили, что результаты будут известны через две недели.