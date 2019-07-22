Фото из архива "МГ" Председателя правления ОО «Байтерек» Мерует Санкаева рассказала, что в стране более 37 % младенцев рождаются с различными патологиями. – В ЗКО нет реабилитационного центра для таких детей. Общественному объединению "Байтерек" 15 лет, у нас нет своего центра, но за это время мы помогли тысячам семьям, сотни детей получили второй шанс. Сегодня мы арендуем помещение, в котором, к сожалению, не можем принять всех желающих. Только в аутизм-центр ждут своей очереди 260 малышей, часто они вынуждены ждать по полтора года! Пришло время открыть глаза и понять, что особые дети - тоже часть нашего общества. К нам приезжают мамы с отдаленных районов, у которых на руках маленькие дети и они понятия не имею куда и к кому обратиться на помощью. Мы хотим открыть центр поддержки "Тонкая нить" именно для таких мам, а также для семей, которые планируют детей. Наш центр будет оказывать первичную консультацию, психологическую помощь, далее направлять их в нужные инстанции, - рассказала Меруерт Санкаева. Выяснилось, что центр также будет оказывать помощь женщинам, у которых диагностировали внутриутробные задержки развития ребенка. – Специалисты у нас есть, мы направляем их на повышение квалификации в Москву. Они достаточно компетентны, чтобы оказывать всю необходимую помощь. В данный момент у нас нет своего помещения, мы арендуем здания, испытываем трудности. Спонсорской помощи недостаточно на приобретение своего здание. Ориентировочно нам на покупку здания нужно около 20 млн тенге. Сами мы не осилим эту сумму, а ждать помощи неоткуда. Поэтому мы обращаемся к неравнодушным гражданам, которые смогут нам собрать необходимую сумму, помочь нам. Ведь все мы разные, но мир для всех один, - рассказала Меруерт Санкаева. Реквизиты для помощи:КАСПИ ГОЛД (на имя Мирует Санкаевой) - 5169497198766564 ХАЛЫК БАНК - KZ 246010181000217713 ЖУСАН БАНК - KZ 45998RTB0000028207