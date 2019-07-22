Фото из архива "МГ" Об этом сообщила главный врач атырауской поликлиники №4 Меруерт Утегалиева. - Безусловно, это не является нормой, - сказала Утегалиева на семинаре для будущих мам. – Более того, дефицит гемоглобина может вызвать тяжёлые последствия, и списывать его на неотъемлемую составляющую беременности нельзя. По словам врачей, железодефицит во время беременности может привести к повышению рисков материнской и младенческой смертности, поэтому есть о чем задуматься. - Вылечить железодефицитную анемию диетой нельзя, для этого нужны препараты железа. Поэтому в ходе мероприятия каждой беременной были выданы лекарственные препараты для поднятия железа в крови, - отметили в ГП №4. Медики Атырау добавили, что важно проводить профилактику анемии с первых недель беременности, сдавать регулярные анализы крови. Они помогут специалистам вовремя предупредить развитие анемии у беременной.