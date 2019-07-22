Сезон отпусков и каникул в разгаре. Мы все ждем эти долгожданные денечки и потом в спешке собираем чемоданы, не веря своему счастью… Но о некоторых вещах необходимо позаботиться заранее и не забыть сделать, во избежание последствий.
- Проверьте, нет ли у вас долгов
Причем именно таких, которые дошли до суда. Если в отношении должника заведено исполнительное производство, приставы могут ограничить для него выезд за границу.
- Сообщите банку об отъезде
Это нужно сделать, ели вы едете за границу. Иначе, когда вы на отдыхе начнете расплачиваться картой, ее могут заблокировать. Это делается для защиты ваших средств. Когда начинаются внезапные заграничные покупки, программа безопасности может автоматически расценить их как мошеннические действия и заблокировать карту – может ее у вас украли…
- Сделайте сканы документов
Они понадобятся, если вы, не дай Бог, потеряете на отдыхе паспорт. Сканы загранпаспорта и гражданского, а также страховки и свидетельства о рождении детей (если они едут с вами) отправьте себе по электронной почте. Также хорошо бы иметь с собой нотариально заверенную копию гражданского паспорта. В случае чего это здорово упростит ваше возвращение на родину.
4.Защитите ценности и квартиру
Если никто из близких не может последить за квартирой, то лучше застраховать ее от кражи и затопления. Многие страховые компании предоставляют краткосрочную страховку на время отпуска. Драгоценности и документы можно положить в банковскую ячейку.
Оплатите счета
После отпуска мы всегда на мели, поэтому квартплату, интернет, телевидение лучше оплатить заранее. Авансовую платежку на квартплату можно получить в РЦ.
Если у вас есть кредит, отложите деньги на платеж после отпуска. Если внести деньги заранее, банк может расценить взнос как досрочное погашение. И потом все равно придется платить.
О чем еще интересно узнать:
в этом месте однозначно хорошо
отдохнете, 8 уникальных способ путешествовать бесплатно
, поезд в котором хочется
остаться жить, опасное место на планете
с жутким названием.
