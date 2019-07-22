В рамках проекта Samsung OneWeek 40 специалистов из штаб-квартиры компании в Сеуле учили кегенцев разговорному корейскому языку, рассказали о современных IT-трендах, полезных технологических разработках и digital-инструментах будущего. Их слушателями стали 123 школьника и 51 взрослый, старшему из которых было 79 лет. Волонтеры также научили местных животноводов пользоваться инновационным решением, которое значительно облегчит их жизнь. Во время Samsung OneWeek фермеры из Кегена получили в подарок 60 комплектов устройств, недавно разработанных корейской старт-ап командой Lives'Talk и инженерами Samsung C-Lab, которые помогут решить одну из самых насущных проблем животноводов – поиск скота. Почему Кеген? Проблема пропажи скота, как сообщают местные жители, проблема номер один в этом районе. Комплект, состоящий из нескольких ошейников с передатчиком, приемника и смартфона, охватывает территорию в радиусе 30 километров и мгновенно определяет, где находятся животные. Для работы устройства не нужны интернет и сотовая связь. Аккумулятор держит заряд больше двух недель. Данное решение, разработанное специально для казахстанских фермеров, получило гран-при в 2017 году в глобальном конкурсе социальных инициатив Samsung Tomorrow Solution, в котором соревновались 1865 команд стартаперов со всего мира. Жюри из Samsung было вдохновлено идеями молодой команды Lives'Talk и присудило этому проекту максимальный денежный приз. Компания выделила на социальный проект 800 тысяч долларов. Президент Samsung Electronics Central Eurasia Санг Ву Хан отметил, что компания активно вносит вклад своими технологиями в решение социальных проблем в Казахстане. «Мы верим, что это инновационное устройство улучшит жизнь казахстанских фермеров, подарив им больше возможностей расти и развиваться. Приятно осознавать, что мы стали частью этой прекрасной истории об оказании необходимой поддержки людям, которые занимаются любимым делом своей жизни», – сказал господин Хан. Лидер группы волонтеров Джу Хи Ким рассказал, что до приезда в Казахстан представлял нашу страну как бескрайние степи и поля. «А теперь я вижу милые улыбки людей, которые навсегда останутся в моей душе», – признался южнокорейский гость. Жительница Кегена Жумакуль Сеитбекова рассказала, что после недели тесного общения с волонтерами из Samsung «не хотелось расставаться с ними». «Вы облегчили нашу жизнь в горах и заняли особое место в нашем сердце. Приезжайте еще, мы всегда вам рады», – сказала она.