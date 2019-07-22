Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления полиции города Уральска Нурлан Бисенов, автомобиль был угнан в 4 утра. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан житель города Актобе, который совершил угон автомашины на территории города Уральска. После чего, он успел ее перегнать и продать в родном городе. Затем снова вернулся в Уральск, для совершения аналогичного преступления, - пояснил Бисенов. - Автомобиль уже вернули хозяину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Обвиняемый водворен в ИВС города Уральска. Ведется следствие. Стоит отметить, что мужчина уже угонял автомобили на территории Актобе и Алматы.