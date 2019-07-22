Угон автомобиля марки "Нива Урбан" был совершен 13 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления полиции города Уральска Нурлан Бисенов, автомобиль был угнан в 4 утра. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан житель города Актобе, который совершил угон автомашины на территории города Уральска. После чего, он успел ее перегнать и продать в родном городе. Затем снова вернулся в Уральск, для совершения аналогичного преступления, - пояснил Бисенов. - Автомобиль уже вернули хозяину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Обвиняемый водворен в ИВС города Уральска. Ведется следствие. Стоит отметить, что мужчина уже угонял автомобили на территории Актобе и Алматы.