Фото из архива "МГ" Инцидент произошел 17 июля на учебном полигоне. В результате подрыва гранаты пострадали два военнослужащих срочной службы воинской части 99116. - В экстренном порядке врачи больницы провели оперативное лечение. Одному из пострадавших ампутировали руку. По словам врачей, состояние его стабильное, жизни ничего не угрожает. Сегодня, 22 июля, планируется транспортировка больного в Нур-Султан для дальнейшего лечения, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области. В пресс-службе министерства обороны РК заявили, что на месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются. - По предварительной версии травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности, - отметили в пресс-службе министерства обороны РК.