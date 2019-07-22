Как рассказал заместитель руководителя управления полиции города Уральска Нурлан Бисенов, 19 июля к ним поступили обращения от жителей города Уральска и поселка Зачаганск о том, что они пострадали от мошенников. - Две женщины и мужчина ходили по квартирам и предлагали купить мед. Таким образом, они выбирали пожилых, одиноких и доверчивых жителей для того, чтобы в дальнейшем выманить у них драгоценности и деньги, за услуги гадания и снятия порчи, - рассказал Бисенов. - Порчу снимали таким образом, жители должны были класть все драгоценности и золото в газету, те их заворачивали и просили не открывать сверток долгое время. Но когда они разворачивали свертки, там уже ничего не было. По словам Нурлана Бисенова, в настоящее время мошенники задержаны. - Ими оказались 23-летняя девушка, 35-летняя женщина и 36-летний мужчина. Цыгане. У них были изъяты более 20 наименований золотых изделий и 200 тысяч тенге. Одна из женщин была ранее судима за аналогичные преступления, в настоящее время водворена в ИВС города Уральска, - сказал Бисенов. Стоит отметить, что мошенники уроженцы города Тараз. По данным фактам были заведены уголовные дела по статье 188 УК РК - "Кража" и 190 УК РК - "Мошенничество". - Мы просим жителей, которые пострадали от мошеннических действий, обратиться в управление полиции города Уральск или позвонить по номеру 102, - заявил заместитель руководителя управления полиции города Уральска.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.