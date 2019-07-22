Ресторан "Дорожный" загорелся сегодня, 22 июля. Он расположен в районе железнодорожного вокзала по улице Алии Молдагуловой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов на пульт пожарных поступил в 09.35. -  В ресторане "Дорожном" в пристроенном одноэтажном помещении, горела деревянная перегородка на площади 30 квадратных метров.  Пожар был ликвидирован в 10.42.  Жертв и пострадавших нет, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, на месте пожара работали 5 пожарных машин и 13 человек личного состава. Причины, ущерб и виновные лица устанавливаются. Фото Медета МЕДРЕСОВА